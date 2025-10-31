10月31日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した中島健人が、自身の交友関係やプライベートの過ごし方を明かした。【関連】中島健人、赤楚衛二からの“会いたい”コールに駆け付け「二人で新年会して…」自らのプライベートを自己分析するという企画の中で、中島は自身の交友関係について、「WEST.の重岡大毅くんとかSnow Manの岩本照とか3人で焼き肉行ったりとか」とコメント。さらに、「ドラマで共演した赤楚衛二と料理をした