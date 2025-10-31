JRグループ各社は、列車と駅レンタカーをセットにした「レール＆レンタカーきっぷ」の発売を2026年2月28日をもって終了する。「レール＆レンタカーきっぷ」は、JRと駅レンタカーを組み合わせることで、同乗者全員のJR乗車券が20％、特急料金やグリーン料金が10％割引で利用できる商品。利用状況を踏まえ、発売終了を決めた。JR各社は、駅レンタカーとJRを組み合わせた割引商品などを引き続き販売する。