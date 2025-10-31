級別審査期間締め切り日となる31日のボートレース下関G2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」5Rで佐藤隆太郎（31＝東京）がコンマプラス02のフライングで返還欠場、賞典除外となった。今年の賞金ランクトップに立っている佐藤はこれが今期2本目のフライング。G1徳山72周年記念終了後の11月22日から1本目のF休み30日分を消化し、2本目の60日分はG1芦屋73周年記念が終わった来年1月18日から消化する。このため11月1