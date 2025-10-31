スルメイカ漁に初の停止命令です。鈴木農水相：（漁獲）可能量、これを超過したために、（小型船による）スルメイカの採捕を停止する命令を本日発出させていただきました。スルメイカは近年にない豊漁が続いていて、2025年度の小型イカ釣り漁船によるスルメイカ漁は、漁獲枠4900トンに対し、実績は5900トン近くと大きく超過しています。このため、11月1日から2026年3月末まで小型イカ釣り漁の停止命令が出されましたが、底引き網な