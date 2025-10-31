ローソンは３１日、クマの出没が確認されている地域の一部店舗に、撃退用のスプレーを配布すると発表した。東北や北関東などにある約１００店舗が対象となる。国内でクマによる人身被害が相次いでいることを受けた対応で、クマ対策に関する基本方針も策定した。基本方針では、クマを寄せ付けないように食品の匂いがするゴミ置き場などの清掃頻度を増やすことや、クマが出没した際には自治体の指示に従って営業時間の短縮、休業