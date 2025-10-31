白いマスクを着け、うつむいて歩く男。SNSで複数回他人になりすまし、10代の女性にストーカー行為をした疑いで逮捕された菊子勝人容疑者（34）です。警視庁によりますと、派遣社員の菊子容疑者は2024年9月ごろに女性とXを通じて知り合い会い始めましたが、2025年9月に女性が「もう会わない」とメッセージを送信します。しかし、その後も菊子容疑者は他人になりすました3つのアカウントを使い分け、22回にわたりメッセージを送り続