勝利を持ち帰った後に両手に花。ファンも羨むシーンだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第1試合で、BEAST X・下石戟（協会）が激戦を制してトップを獲得。控室では東城りお、中田花奈（連盟）のチームメイト2人が笑顔で出迎え、これにファンが「羨ましすぎるぞ！」と反応した。【映像】下石のアガリを全力で喜ぶ東城・中田の美女コンビBEAST Xは今シーズンから下石、東城の2選手が加入。これに昨シーズンまでプレーし