坂口健太郎（34）が31日、東京・丸の内ピカデリーで行われた主演映画「盤上の向日葵」（熊澤尚人監督）初日舞台あいさつに、おでこを出した、さっぱりとした短髪姿で登壇した。「初日、開きましたね」と笑顔で客席を見つめた途端、司会から短髪について聞かれ「初日のために…」と1度は答えたが「なかなか、大変な役です」と、別作品のためのルックスだと告白した。初共演の渡辺謙（66）から「これ（「盤上の向日葵」）も大変だよ