50代に差しかかり、「このまま家を買わずに、賃貸で暮らしていくつもり」と考える人もいるでしょう。住宅ローンを抱えたくない、転居の自由度を保ちたいなど、さまざまな理由から持ち家を持たない選択をする人もいます。 しかし、そんな中で「年を取ると家を借りにくくなる」という話を耳にして、不安を覚えた方もいるのではないでしょうか。年金が月15万円受給できるとして、老後生活は本当に安心なのでしょうか。