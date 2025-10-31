静岡県伊東市議会臨時会が３１日、田久保真紀市長に対する２度目の不信任決議案を可決。田久保市長の失職が決定した。２０人の議員のうち、賛成は１９人、反対は１人だった。田久保市長は議会後、取材に応じ「２度目の不信任案につきましては、議会の決定として粛々と受け止めさせていただきたい」と語り、改めて「皆様方にご心配とご迷惑をおかけしたことにつきましては、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。市