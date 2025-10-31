飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３１日、予選３日目が行われた。鈴木宏和（３８＝浜松）は、湿走路となった３日目１Ｒを１周３コーナーで首位に立つ速攻を決めて勝利。２、１、１着と初日からオール２連対をキープしている。「朝練習では外（のコース）も利いていたけど、試走では利かなかったのでレースは内に切り替えた。外が利かないのが分かってラッキーだった。それが大きかった」と臨機応変の走りで