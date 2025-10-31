福岡県須恵町の中学校で、採用時に偽造した教員免許状の写しを提出したとして逮捕された男が31日、起訴されました。過去に同じ罪で有罪判決を受けたこともあった男。こうした教員免許をめぐる不正を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。 31日、偽造有印公文書行使の罪で起訴されたのは、福岡県須恵町の町立中学校の補助教員、近藤正仁被告（66）です。起訴状によりますと、近藤被告はことし1月、採用試験の際に偽造された中学