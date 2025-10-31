10月29日、女性警察官に連れられうつむきながら警察車両に乗り込んだマスク姿の女。小柄でおとなしそうな印象だが、11歳年下の交際相手を何度も包丁で刺し、殺害したというのだ──。【画像】「きちんとした家柄だった」浅香真美容疑者(32)の“立派と評判の”実家、2人が勤務していた千葉県内の工場千葉県警は10月28日、船橋市内のホテルでネパール国籍のチャンタール・バダルさん（21）の胸などを包丁で刺し、殺害したとして