水素を燃やすか、電気に変えるかジャパンモビリティショー2025の三菱ふそうブースでは、水素で駆動する大型トラック2台のコンセプトモデル『H2IC』、『H2FC』を世界初公開。電気小型トラック『eキャンター』をベースにした新たな物流ソリューションを披露した。【画像】三菱ふそうは環境技術と人材の両面から次世代商用モビリティの未来を描く！全35枚『H2IC』は、水素を燃焼させるエンジンで駆動する水素エンジン搭載大型トラッ