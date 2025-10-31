福井県警本部福井県警は31日までに同僚男性の首を絞めて揺さぶったとして、暴行容疑で50代男性警視を書類送検し、別の職員4人に計7件のパワハラをしたとして、停職1カ月の懲戒処分とした。暴行容疑について「業務上の連絡がなく、かっとなった。申し訳ない」と話している。書類送検は9月5日。県警によると、書類送検容疑は6月下旬、公務中に同僚男性の首を両手で絞めて揺さぶった疑い。6〜8月には、書類の不備などがあった部下