歌手の藤あや子さんが自身のXで、ハロウィーン間近の様子を投稿しています。【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの愛猫・マル「ハロウィンといえばボク」黒が似合う帽子でコスプレフォロワー反応「ジュリーみたい」藤さんは、ジャック・オ・ランタンと猫の絵文字を添えて「ハロウィンといえばボクでしょ」とテキスト。愛猫のマルに帽子をかぶせた写真を投稿しています。 その帽子は赤と黒の縞模様でつばが大きく、網生