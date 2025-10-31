劣化し膨張したとみられるモバイルバッテリー環境省は31日、2026年度からスマートフォンなどの充電に使うモバイルバッテリーなど4製品を、小型家電リサイクル法の回収対象として加える方向で調整していると明らかにした。家庭ごみとして市区町村が収集するなどし、製品を引き取った認定事業者が、内蔵するリチウムイオン電池からレアメタル（希少金属）を再資源化する。ごみ処理施設などで相次ぐ火災を防ぐ目的もある。13年施