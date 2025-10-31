３１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３２４円２５銭（０・７８％）高の４万１７２９円９９銭だった。２日連続で上昇した。全銘柄のうち２０４銘柄（約６１％）が値上がりした。米ＩＴ大手のアップルやアマゾン・ドット・コムが発表した決算の内容が好感され、東京市場では人工知能（ＡＩ）や半導体関連株が上昇し、相場を押し上げた。日本銀行の植田和男総裁が３０日の金融政