東京地裁＝東京・霞が関指定暴力団住吉会系組員による恐喝事件の被害者が会長に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は、暴力団の組織的な活動は商法上の「営業」と同質で、被害の弁済責任は交代しても代表である会長が負うとして、約440万円の支払いを命じた。27日付。判決によると、2022年に東京高裁が暴力団対策法の使用者責任を認め、当時の会長（故人）に賠償を命じ、後に判決が確定。だが賠償金が支払われなかったた