「SNIDEL BEAUTY」から、髪に香りとうるおいを与える新アイテム「トリートメント ヘア ミスト」が2025年11月28日(金)に発売されます！「noon moon」の優しいフローラル香るヘアミストは、髪をサラサラでつややかに導きながら、ダメージケアもバッチリ。ブロッコリー種子油やスムースオイルを配合し、髪の内部まで浸透。さらに、紫外線や静電気から守り、髪をしっとり保湿します。 新しい香りとケア