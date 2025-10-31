リチウムイオン電池が原因の火災が相次いでいることなどを受け、政府は来年度にもモバイルバッテリーなどの回収の義務化を検討していることがわかりました。モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池が発火する事故が相次いでいることを受け31日、環境省や経済産業省、総務省消防庁などが参加し、対策を協議する国の連絡会議が初めて開かれました。こうした中、政府がモバイルバッテリーやポータブル電源などの4品