独特の存在感と高い演技力で作品ごとに違った顔を見せる俳優の岡山天音さん。放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では生真面目で面倒くさいけれど情熱的な戯作者・恋川春町役が話題になった。11月3日からは、岡山さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）がスタートする。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。岡山さん演じるヒロトは29歳の元俳優。春町役から一変して、マイペースで