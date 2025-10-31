中国の大手乗用車メーカー、一汽大衆（FAW-フォルクスワーゲン）は10月30日、吉林省長春市で3000万台目の完成車がラインオフしたと発表しました。国内でこの好成績を達成した初の乗用車メーカーとなりました。同社の劉亦功総経理は、「今回の記録達成は、中国が超大規模市場を持つ強い優位性と旺盛な活力を示すとともに、中国の市場化、法治化、国際化という一流のビジネス環境を体現したものでもある。多国籍企業が中国で持続的に