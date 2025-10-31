名古屋の栄駅の西改札で、ベビーカーの無人レンタルサービスが11月1日から始まります。利用方法は、サービスを提供する「ベビカル」の専用アプリから予約します。予約後に発行されたQRコードをかざすと、ベビーカーのロックが解除され、取り出すことができるようになっています。ベビーカーは3台あり、最大7日間レンタル可能。週に3回点検と清掃が行われ、支払いはク