静岡県伊東市の田久保真紀市長は、10月31日の市議会臨時会で不信任決議案が可決され失職が決まりました。時折、涙ぐみながら30分以上にわたり記者に語ったこととは。 ＜記者＞ まず最初に不信任決議案、先ほど臨時会で再び採決が行われ、可決されました。率直な感想を教えてください。 ＜田久保市長＞ 不信任案の可決というより、今回、災害復旧のための予算が入っておりまして、速やかに皆さんにお届けするというために、少