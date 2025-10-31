フリーアナウンサー有働由美子（56）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演し、大ファンの阪神が日本シリーズでソフトバンクに敗れたことについて心境を語った。冒頭から「こんにちは！有働由美子でぇす！」「ハッピーハロウィーン！！」と、普段とは別人のようなハイトーンボイスであいさつ。「昨日の夜、ちょっとつらいことがあってぇ…なかなか立ち直れなくてぇ…気持ち