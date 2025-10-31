新潟市西区の小瀬小学校で、前庭に設置されていた銅像が盗まれているのが見つかりました。市教育委員会は、警察に被害届を提出しています。盗まれたのは、新潟市西区の小瀬小学校の前庭に設置されていた銅像です。台座部分だけを残し、2人の子どもが球体をもつ銅像部分が盗まれました。市教育委員会によりますと、30日午前8時ごろ、登校してきた児童が銅像がなくなっていることに気付き、教職員に知らせたということです。29日の午