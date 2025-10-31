Ｊ２降格が決まった湘南は３１日、山口智監督が今季限りで退任すると発表した。２１年途中からチームを率い、４シーズンはチームを残留に導いてきた山口監督だが、今季は夏に日本代表ＤＦ鈴木淳之介をはじめ、複数の主力が移籍。５月１１日の東京Ｖ戦を最後に勝利から遠ざかり、２６日の福岡戦で敗れて１９戦未勝利となり、９年ぶりのＪ２昇格が決定していた。クラブは山口監督のコメントはシーズン終了後とし、坂本紘司代表取