警察と消防によりますと、31日午後1時すぎ、大隅縦貫道の細山田インターと鹿屋串良ジャンクションの間で、乗用車と大型トラックが衝突しました。 この事故で、細山田インターと鹿屋串良ジャンクションの間は通行止めとなっていましたが、午後4時半に規制は解除されました。 ・ ・ ・