「推し」という言葉は、もはや若者だけのものではない。心をときめかせる存在は、誰にとっても日常生活に潤いを与え、生きるスパイスになるようだ。全国の70歳以上の女性200人を対象に「推しの芸能人」をアンケート調査したところ、年齢を重ねてもなお、胸がおどる存在がいることが判明した。青春時代のスターから、孫世代の若手俳優まで、その顔ぶれは実に多彩。10位までのランキング結果とともに、彼女たちの「推し」への熱い