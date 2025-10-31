ロンドン序盤、円売りが再燃ドル円１５４．４１付近に高値伸ばす＝ロンドン為替 週末のロンドン序盤は、円売りが再燃している。ドル円は前日比プラスに転じると、本日の高値を154.41レベルに更新。昨日海外市場でつけた高値154.45レベルに接近している。 クロス円も前日比プラス圏に浮上している。ユーロ円は高値を178.51レベル、ポンド円は202.92レベルに更新している。 米１０年債利回りは４．１１％台へ