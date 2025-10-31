アジア・アジアパラ競技大会の開催費用が、当初のおよそ3倍に膨れ上がる見通しであることがわかりました。31日に都内で開かれた超党派のスポーツ議員連盟の総会で明らかになったもので、出席者によりますと、組織委員会の会長を務める愛知県の大村知事が「3000億円台の後半になる」と説明したということです。当初の試算では1200億円でしたが、大村知事は建築資材や人件費、警備費用の高騰などを理由に挙げ、国に財政