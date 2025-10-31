東京都中野区は来年度から、区立小中学校２９校の全ての児童・生徒を対象に、教材費や修学旅行費などを無償化する。物価高騰などを背景に、保護者の経済的負担を減らす狙いがある。無償化の対象は、ドリルや理科の実験材料といった教材費、修学旅行費や校外活動費など。区は昨年度から給食費を無償化しており、来年度からは現在学校が保護者から徴収している全ての費用について原則徴収しないという。区はこれまで、教材費な