人気日本人女子レスラーが自身のデビュー8周年を懐かしい写真と共に懐古。力強い言葉でさらなる活躍を誓っている。【画像】日本人美女、初々しいデビュー当時の貴重写真WWE女子スーパースターのジュリアが30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。デビュー当時の写真と現在のベルトを掲げた写真を並べ、デビュー8周年を振り返る投稿を行なった。ジュリアは英語で「リングに初めて足を踏み入れてから8年…人生が行き詰まってい