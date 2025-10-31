ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる“関西発コント”を創り上げるユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」。11月3日(月)放送回に出演するゲスト“オモ・ロ・ビト”は、GENERATIONSの中務裕太！ ロングコートダディ・堂前、セルライトスパ・大須賀、肥後、ニッポンの社長・辻、蛙亭・