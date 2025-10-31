自らデザイン・製作した義眼を装着、その自身の姿や製作の経緯を映像化して作品として発表しているアーティストのRib（リブ）さん（31）。そんなRibさんに、3回にわたりインタビュー。1本目は、そもそも義眼とはどういうものなのか、そしてRibさんが変化を望む“義眼業界”の現状についてうかがいました。（全3回の1回目／つづきを読む）【画像】「暗闇で青く光る目…」片目失明者・Ribさん（31）が装着する驚きの義眼を見るRib