〈「眼球にガラスが刺さった状態で、1週間放置され…」片目失明者・Ribさん（31）が語る、幼少期のケガと思春期に浴びせられた罵詈雑言〉から続く自らデザイン・製作した義眼を装着、その自身の姿や製作の経緯を映像化して作品として発表しているアーティストのRib（リブ）さん（31）。そんなRibさんに、3回にわたりインタビュー。デザインされた義眼を作りたいと思ったのは、ある映画のキャラクターに惚れ込んだのがきっかけだ