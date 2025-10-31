10月30日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、メンバーや相方への愛を競う新企画「相棒絆テスト」を実施した。イラスト対決では、芸人が相方を描いた1枚のクオリティの高さに驚きの声があがる一幕が…。【映像】「うま！」「すご！」さすがの腕前を披露したマユリカ中谷ネイル資格試験に無事合格し、世界一のネイリストへの道を歩み始めた見取り図・リリー。そんなリリーにネイルをしてもらうご褒美