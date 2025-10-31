【「くらげバンチ」12周年記念企画】 実施中 「くらげバンチ」のページ 【拡大画像へ】 新潮社は同社のWebマンガサイト「くらげバンチ」の12周年を記念したスペシャル企画を実施している。 本企画では、10月31日より連載開始の「漫画8050」をはじめとした6作品の新連載や東元俊哉氏らによる記念読み切り20連弾、「少女終末旅行」つくみず氏の12周年記念描き下ろしイラスト掲載、Wプ