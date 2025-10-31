日本各地のおいしい「食」が勢ぞろいする恒例の催しが、秋田市の百貨店で始まりました。初日の31日は開店前から列ができ、買い物客でにぎわいました。西武秋田店で始まった「ABS全国グルメフェスタ」。ふわとろ玉子のオムライス弁当に、繊細な和栗のクリームをふんだんに使ったモンブラン。北は北海道から南は福岡県まで、26の名店が集結しています。初日の31日は、開店と同時に多くの買い物客が訪れ、賑わいました。実演販