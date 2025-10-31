10月31日、B2西地区のバンビシャス奈良は、右膝関節内側側副靭帯損傷で負傷離脱していたヴャチェスラフ・ペトロフをインジュアリーリストから抹消した。 ウクライナ出身で現在31歳のペトロフは、204センチ116キロのパワーフォワード兼センター。2014年のプロデビュー以降ヨーロッパのクラブを転々とし、昨シーズン途中から金沢武士団の一員としてB3に参戦すると、今シーズ