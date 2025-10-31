湘南ベルマーレは31日、山口智監督(47)が今季限りで退任すると発表した。山口監督は21年よりトップチームコーチとして湘南のスタッフに入閣。同年9月に監督に昇格し、4年以上に渡って指揮を執ってきた。しかし今季の湘南は序盤戦から厳しい戦いを続け、今月26日の福岡戦に敗れたことで、18位以下が確定。2017年以来のJ2降格が決まった。公式サイトでは坂本紘司代表取締役社長がコメントを発表。「クラブがこれまで培ってき