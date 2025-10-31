サンフレッチェ広島は31日、国立競技場でルヴァンカップ決勝・柏戦(11月1日)の前日練習を行い、今夏の加入後J1リーグ戦8試合に先発出場してきた韓国代表DFキム・ジュソンが欠席した。キムは今月25日に行われた前節・横浜FM戦の試合終盤、左膝の打撲でプレーを中断しており、ルヴァン杯決勝の欠場が決定的。3バックの顔ぶれに変化がありそうだ。有力な選択肢は直近のJ1リーグ戦でボランチ起用が続いていたDF塩谷司を最終ライン