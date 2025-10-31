31日、翌日に控えるルヴァン杯決勝を前に、柏レイソルとサンフレッチェ広島の両チームが国立競技場で前日公式練習および公式記者会見を行った。公式記者会見では、柏からリカルド・ロドリゲス監督とDF古賀太陽、広島からミヒャエル・スキッベ監督とDF佐々木翔が出席し、Jリーグ全60クラブの頂点を決めるファイナルへ向けて意気込んだ。今シーズンのリーグ戦での戦績は、広島のホームで1-1、柏のホームで0-0と2引き分けに終わ