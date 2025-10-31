10月11日に『週刊文春電子版』で報じられて以来、大騒動となった米倉涼子の“違法薬物疑惑”だが、20日が経った今も本人は沈黙し続けている。「同報道によると、今年8月20日に米倉さんの自宅で家宅捜索がおこなわれ、複数の違法薬物や関係品が押収された可能性があるそうです。しかしその後、米倉さんが逮捕されることはなく、本人もコメントを出していません。米倉さんが5年以上交際しているとされるアルゼンチン人ダンサーのゴ