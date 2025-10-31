瀬戸内地方は、低気圧や前線の影響で雨が降っています。夜は次第に雨の範囲が狭くなっていくでしょう。 11月1日は雲の多い天気になる予想です。昼過ぎにかけて雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。海沿いでは風がやや強く吹く見込みです。朝の最低気温は岡山で10度、津山で9度、高松で14度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で21度、津山で19度の見通しです。31日よりも大