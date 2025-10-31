10月31日は、秋の収穫を祝う欧米の伝統行事「ハロウィーン」です。 長崎市にある美容専門学校の学生たちが、個性豊かな仮装でまちを練り歩きました。 顔を白く塗ったり、タトゥーシールを貼ったり。 （学生） 「楽しいです」 （学生） 「メークが好きなので、かわいくしたい」 長崎市の県美容専門学校の学生たちが、ハロウィーンパレードに向けた準備を進めていき