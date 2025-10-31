NHKが来年放送のTBS日曜劇場「VIVANT」続編の番組宣伝？――と驚いた視聴者も多いことだろう。2025年10月31日放送の「あさイチ」（NHK総合）に「VIVANT」の主役の堺雅人さんが出演、撮影のエピソードやロケ地のアゼルバイジャンについてなど2時間近くも話した。お坊さんの修行のようにぶつぶつ、ぶつぶつ共演の阿部寛さんも自撮り映像で登場して、「堺さんはセリフを一切間違えないんですよ。間違えるのを1回も見たことがない」と