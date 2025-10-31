セキド [東証Ｓ] が10月31日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の最終損益(非連結)は2億9300万円の赤字(前年同期連結は9900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の9300万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益は2億9700万円の黒字(前年同期は4億4600万円の赤字)に浮上する計算になる。