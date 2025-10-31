プロ野球の各球団は31日、台湾で行われるアジア・ウィンター・ベースボール・リーグに参加する選手について発表しました。例年、NPBの複数球団がこのウインターリーグに選手を派遣。参加選手から球団ごとに「NPB WHITE」と「NPB RED」の2チームに分け、戦いに臨んでいました。前年度は巨人・オリックス・ヤクルト・西武から構成された「NPB WHITE」が優勝を果たしています。今年は、阪神・DeNA・巨人・中日・ヤクルト・ソフトバン